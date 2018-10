Lazio Inter, clamorosa novità per i nerazzurri: le probabili (GdS)

Lazio Inter, novità per i nerazzurri

Lazio Inter sarà la partita che potrà consegnare il terzo posto ai laziali o il secondo ai nerazzurri. Insomma, una sfida di vertice che promette di regalare emozioni ai tifosi di entrambe le squadre. Per questo, i due tecnici, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, stanno preparando la sfida nei minimi particolari, in modo da non lasciare nulla al caso.

La novità più grossa la porta Spalletti, intenzionato a schierare sulla trequarti Matias Vecino, mediano uruguaiano. Il motivo? L’ex Fiorentina ha caratteristiche simili a Nainggolan, in più vuole far riposare Borja Valero, che non reggerebbe uno sforzo di tre gare in una settimana, vista la sua età.

Inzaghi invece è pronto a puntare sulle due punte: fuori Luis Alberto e Correa, dentro Felipe Caicedo. L’equadoriano sarà il partner d’attacco di Ciro Immobile, dato non al meglio. Nemmeno ieri si è allenato ma, secondo fonti romane, lo avrebbe fatto solo a scopo precauzionale. Quindi, seppur non al 100%, ci sarà.

Le probabili

Lazio Inter vedrà, a meno di clamorosi colpi di scena, la sfida tra due grandissimi bomber: Icardi e Immobile. Nella passata stagione i due hanno concluso con 29 gol a testa, ma la Champions l’ha guadagnata l’argentino. Quindi, vediamo come scenderanno in campo le due squadre, secondo la Gazzetta dello Sport.

La Lazio schiererà Strakosha tra i pali; Luiz Felipe, Acerbi e Ramos comporranno la linea difensiva; a centrocampo spazio a Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic Savic e Lulic e in attacco, come detto, troveremo Caicedo e Immobile. L’Inter invece scenderà in campo con Handanovic in porta; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar e Asamoah in difesa; Brozovic e Gagliardini sulla linea mediana; Politano, Vecino e Perisic a supporto di Mauro Icardi.