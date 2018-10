Lazio Inter, Bergomi elogia il centrocampista: “Mi ha convinto”. Su Perisic…

Lazio Inter, Giuseppe Bergomi ha parlato prima dell’inizio del match, l’ex nerazzurro ha commentato il momento di due giocatori

Lazio Inter, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic saranno titolari questa sera. I due giocatori croati sono due pedine fondamentali nello scacchiere di Luciano Spalletti. Dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato dei due nerazzurri.

Su Brozovic: “Mi ha convinto in quel ruolo, nei due di centrocampo. Ha preso in mano la squadra, detta i tempi ed è fin troppo generoso. Perde lucidità per poi tornare ad essere decisivo nel recupero palla e nel dare quella palla in imbucata come spesso fa l’Inter”. Su Perisic: “Deve tornare a dare più continuità durante la partita, saltare l’uomo, trovare il gol, quello che ultimamente sta facendo poco. Penso sia solo un problema di forma, ricordiamo che è reduce dalla finale mondiale”.