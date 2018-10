Lazio Inter | Inzaghi perde un titolarissimo in vista della sfida di lunedì

Lazio Inter | Problemi per Inzaghi che perde il perno del centrocampo

Lazio Inter andrà in scena con ogni probabilità (bisogna monitorare la situazione meteo) lunedì sera alle ore 20 e 30. La sfida di Roma sarà una sorta di rivincita del match giocato a maggio e che ha consegnato ai nerazzurri il quarto posto ed il conseguente accesso alla Champions League. Le due squadre sono reduci da un buon momento in campionato, e arrivano a questa gara occupando il terzo ed il quarto posto della classifica di serie A.

Tuttavia sia per Inzaghi che per Luciano Spalletti non mancano i problema. Quest’ultimo ha dovuto dosare le forze visto che il calendario ha opposto alla sua squadra il Milan prima ed il Barcellona poi. E proprio nella gara contro i cugini rossoneri si è fermato Radja Nainggolan. Anche il tecnico biancoceleste però è alle prese con dei problemi inerenti alla formazione.

Problemi in casa Lazio

Giovedì infatti, nella partita di Europa League contro il Marsiglia si è infortunato il centrocampista Lcas Leiva. Il brasiliano, al centro delle strategie di mercato nerazzurre per diverse stagioni, è l’autentico perno del centrocampo della Lazio. Con ogni probabilità non riuscirà a scendere in campo lunedì sera. E l’assenza del giocatore si fa ancora più grave se si tiene conto del fato che anche la sua alternativa natura, ossia Badelj, non è al massimo della condizione.

Se nemmeno il croato dovesse riuscire a recuperare in quel ruolo verrebbe adattato con ogni probabilità Parolo. A completare la mediana ci sarebbero poi Berisha e Milinkovic-Savic.