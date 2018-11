Lavori alla Pinetina a partire da fine maggio, cambia anche la sede del club (GdS)

GdS – La Pinetina si rifà il look: lavori di rinnovamento a partire dalla fine di maggio

Non solo San Siro. Nella prossima estate, l’Inter rinnoverà le infrastrutture della Pinetina in maniera corposa. Lo annuncia oggi la Gazzetta dello Sport: A partire dalla fine di maggio, appena chiuso il campionato, al ‘Centro Suning in memoria di Angelo Moratti’ si metterà in piedi il cantiere e inizieranno i lavori per la costruzione di una nuovissima palazzina davanti ai campi destinata a ‘migliorare’ il comfort della squadra. In 9-10 mesi, quindi fine dei lavori tra marzo e aprile del 2020, nascerà un albergo vero e proprio che sostituirà la foresteria di oggi, che ha le stanze dei giocatori e dello staff tecnico divise in più zone.

Nel nuovo blocco, nel rispetto dei ‘limiti’ ecologici imposti dal parco, ci saranno nuove camere, la club house, il ristorante. I giocatori avranno più privacy, ma anche le zone pubbliche saranno più spaziose e moderne. Nella primavera del 2020 comincerà la fase due del nuovo look: a quel punto, infatti, si rifarà la palazzina già esistente, dando più spazi a Inter TV, alla Inter Media House e agli uffici.

A ciò si aggiunge che, tra maggio e giugno, la sede del club sarà trasferita da corso Vittorio Emanuele, tra il Duomo e San Babila, in via della Liberazione, nel cuore di Porta Nuova, il quartiere dei grattacieli. Dopodiché spazio al progetto del riammodernamento di San Siro assieme al Milan, con l’obiettivo di ricavarne almeno 100 milioni l’anno.