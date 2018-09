Lautaro: “Sono molto felice, grande partita”. Il giocatore nerazzurro si racconta

Grande protagonista della serata, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, non solo la vittoria, anche un breve racconto personale

E’ stata la serata di Lautaro Martinez. Alla prima da titolare a ‘San Siro’ con la maglia dell’Inter, sono bastati 12 minuti a ‘El Toro’ per segnare la prima rete ufficiale con i nerazzurri. Un perfetto colpo di testa su cross dalla sinistra di Dalbert, il primo boato del pubblico di casa per una rete dell’attaccante argentino.

Al termine del match vinto dall’Inter 2-0 contro il Cagliari, il centravanti argentino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’incontro: “Sono molto felice. Abbiamo fatto una grande partita nel primo tempo, calati nel secondo. Abbiamo cercato il gol per chiuderla, l’abbiamo trovato”. Continua Lautaro: “Lavoriamo tanto in settimana per farci trovare pronti, dobbiamo sfruttare l’occasione”. L’attaccante argentino si è raccontato brevemente: “Sono una persona molto tranquilla. Voglio star bene, mi pongo degli obiettivi da raggiungere“.