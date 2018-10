Lautaro, scalpita: Spalletti pronto a lanciarlo (TS)

Lautaro scalpita

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, il papà di Lautaro non aveva fatto mistero che la panchina al figlio proprio non andava già. Adesso però potrebbe arrivare il suo momento: contro il Genoa, Spalletti potrebbe decidere di far rifiatare Icardi in vista del fondamentale incontro con il Barcellona a San Siro, e puntare proprio sul toro argentino contro il Genoa.

Questo è già accaduto in Inter Cagliari, gara che precedeva la trasferta in Olandra contro il PSV: Martinez sostituì egregiamente il capitano nerazzurro, riuscendo anche a segnare il suo primo gol ufficiale con la maglia dell’Inter addosso. Potrebbe ripetersi, come racconta Tuttosport, anche sabato prossimo, sempre contro una squadra rossoblu. E chissà che ciò non possa essere di buon auspicio…

L’ex Racing Avellaneda ha fatto vedere buone cose in questi suoi primi mesi all’Inter, ma non ha ancora convito a pieno Spalletti, che non vuole schierarlo in tandem con Icardi. Il motivo? La squadra sarebbe troppo sbilanciata. Il tecnico nerazzurro ha ragione, ma bisogna far giocare questi talenti, altrimenti si rischia il Gabigol bis…

I motivi della tanta panchina

Secondo Tuttosport, Lautaro sta trascorrendo tanto tempo in panchina poiché deve assimilare al meglio i concetti difensivi di Spalletti. Un po’ sulla falsa riga di quanto accaduto con Cancelo nella passata stagione: un girone, o quasi, in panchina, poi la prima maglia da titolare, maglia che gli è rimasta cucita addosso per il resto della stagione.

Il toro di Bahia Blanca riuscirà ad emulare l’ormai terzino della Juventus? Tutto lascia pensare che ciò accadrà, ciò che probabilmente non accadrà è il cambio di modulo da 4-2-3-1 a un 4-4-2. Quindi, nel corso del campionato, il giovane argentino avrà sicuramente più spazio. A cominciare proprio dalla sfida di sabato contro il Genoa.