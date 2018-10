Le parole di Lautaro Martinez dopo il ko con il Barça

Incidente di percorso prevedibile ieri sera per per l’Inter di Luciano Spalletti, sconfitta 2-0 al Camp Nou da un Barcellona superiore sotto tutti i punti di vista. Uno stop da archiviare velocemente per Lautaro Martinez, che non è riuscito a gustarsi appieno l’esordio assoluto in Champions League:

“I movimenti che abbiamo provato in settimana non sono andati come volevamo. Ora dobbiamo solo voltare pagina e continuare a migliorare. Dovevamo pressarli forte per cercare il gol del pari, una occasione l’ho avuta io su cross di Asamoah ma era difficile. Sono entrato quando eravamo sotto di un gol, è stato difficile per questo ma come ho detto ora dobbiamo solo voltare pagina e continuare a lavorare durante la settimana. Il Barcellona gioca molto bene la palla, la fa girare con grande velocità, dovremo cercare di fare lo stesso nella partita di ritorno. Ma ora voltiamo pagina”, le dichiarazioni del numero 10 nerazzurro a Espn.