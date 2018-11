Lautaro Martinez: “Vorrei giocare di più, io posso fare solo una cosa”

Lautaro Martinez è arrivato nel suo Paese e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti

Lautaro Martinez, in Argentina perché convocato dalla sua Nazionale per le prossime amichevoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti e ha sottolineato: “Sì all’Inter non sto giocando spesso ma continuo ad allenarmi al massimo per farmi trovare pronto, voglio farmi trovare preparato”.

“Vorrei poter giocare più minuti, cercherò di allenarmi in questi giorni e preparare la partita nel modo migliore, è un sogno per me essere qui e mi diverto ogni volta che arrivo. Sogno la Copa America, così come sogno il Mondiale. È la cosa più bella che ci sia”.