Lautaro Martinez, tanta voglia di Inter: il giocatore si annuncia. Pochi minuti dopo…

Lautaro Martinez non vuole perdere tempo, ecco che cosa ha fatto il nuovo attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez è un nuovo giocatore dell’Inter. Il giovane attaccante argentino arriva dal Racing Club de Avellaneda, dopo aver disputato un’ottima stagione con la squadra sudamericana.

Il contratto di Martinez è stato depositato in Lega il 2 luglio ed ora si attende l’ufficialità del club nerazzurro. Come fatto per gli altri acquisti, verrà preparata una grafica particolare.

La voglia di Inter per l’attaccante argentino è tanta, con Martinez che ha pensato di far tutto da solo. Attraverso le Stories di Instagram, l’attaccante argentino si è annunciato all’Inter. L’ex Racing Club ha postato la foto di benvenuto che il club nerazzurro prepara per i nuovi arrivati.

Una foto non diffusa dalla società nerazzurra, con molta probabilità opera di qualche utente presente sui social. In questo momento – sono le 00:44 – Martinez ha cancellato il post dal profilo ufficiale Instagram.