Lautaro Martinez: “L’Inter è un sogno che si avvera. Infortunio? Abbiamo deciso…”

Lautaro Martinez parla dal ritiro della Nazionale

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di TNT Sport del suo primo approccio col calcio italiano. Queste le sue parole: “Il calcio italiano si sa che è molto tattico e anche il fisico è molto importante. Per fortuna ho fatto un ottimo precampionato e nelle amichevoli mi piaceva la posizione in cui mi impiegava Spalletti.

Mi trovo molto bene a Milano ed all’Inter, ci stiamo preparando per la Champions che per me è una sfida importante, un sogno che si realizza. Il rapporto con Icardi? Mauro dal primo momento in cui ho messo la firma sul contratto per l’Inter mi ha chiamato, si è preoccupato per me, si è interessato sul dove andassi a vivere e mi chiedeva se avessi bisogno di qualcosa.

È stato Mauro a presentarmi personalmente non solo agli altri compagni ma a tutti i dipendenti dell’Inter. È importante avere uno come lui al mio fianco, anche perché è il capitano e viene rispettato anche dai compagni di spogliatoio.

Nel precampionato abbiamo giocato diverse partite insieme e provato movimenti dove io andavo alcuni metri più avanti e lui indietro, e viceversa. Di Icardi mi piacciono i movimenti che fa dentro l’area perché è molto difficile marcarlo per i difensori. Per me i suoi movimenti sono importanti perché riesce a generare spazi nei quali posso inserirmi sia io che gli altri giocatori che giocano avanzati”.

Lautaro Martinez in tribuna con l’Argentina

Nella vittoria per 3-0 di questa notte, panchina per auro Icardi nel match amichevole tra Argentina-Guatemala. Il ct Scaloni ha affidato le chiavi dell’attacco a Giovanni Simeone supportato da Gonzalo Martinez e Cristiano Pavòn. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, El Toro non figurava nemmeno in panchina. Gara vista dalla tribuna per El Toro. Esordio rimandato per lui.