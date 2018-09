Lamela lancia la sfida: “A Milano per vincere. Noi dobbiamo fare attenzione a…”

Erik Lamela ha parlato del match che vedrà il Tottenham affrontare l’Inter in Champions League, tanta fiducia con un’attenzione particolare

Il Tottenham si prepara alla sfida di Champions League contro l’Inter, dove potrebbe trovare spazio Erik Lamela. Martedì sera a ‘San Siro’, gli inglesi esordiranno nella massima competizione continentale. Un Tottenham che arriva da due sconfitte consecutive in Premier League.

Dopo la sconfitta esterna contro il Watford, la squadra di Pochettino ha perso il big match giocato ieri contro il Liverpool. Il punteggio finale ha visto prevalere 2-1 la squadra di Klopp, che continua la sua corsa a punteggio pieno.

Le parole di Lamela

Erik Lamela, che ha segnato contro il Tottenham, ha parlato del prossimo che giocheranno gli Spurs. Per l’attaccante argentino sarà un ritorno in Italia, dopo aver giocato con la maglia della Roma.

Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club inglese, partendo dal match giocato ieri contro il Liverpool: “Sono triste per la sconfitta, ma credo che possiamo vincere contro l’Inter. Dobbiamo giocare bene ma, come ho detto, credo in questa squadra”. Continua Lamela: “È difficile giocare lì, ma abbiamo un gruppo fantastico e siamo più che capaci di vincere. Dobbiamo giocare molto bene e difendere molto bene perché hanno giocatori molto bravi. Saremo pronti per martedì e proveremo a vincere a San Siro”.