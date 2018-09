L’agente di Candreva: “Un gol come un pugno in faccia”

Federico Pastorello esalta il suo assistito: “Non è forte, ma fortissimo”

La vittoria sul Bologna per 3 a 0 ha portato una ventata di positività in casa Inter. Oltre all’esordio con gol di Nainggolan, c’è stata anche la buona prestazione di Candreva che è tornato a segnare dopo 504 giorni di digiuno. E pensare che era tra gli esuberi nerazzurri e poche ore fa ha declinato l’offerta del Monaco. Una prestazione che non è passata inosservata da Spalletti pronto, ora, a inserirlo nella lista Champions a discapito di uno tra Gagliardini e Vecino. “Candreva non è forte, ma fortissimo. Alla faccia di tutti coloro che non credevano in lui fino a pochi giorni fa“. Così Federico Pastorello, agente del giocatore, ha commentato la prestazione del suo assistito. Un gol, il suo, che potrebbe rappresentare il suo riscatto, ed è ciò che spera il suo agente. “Una rete, come tutte le altre che farà durante la stagione, che rappresenta un bel pugno in faccia“. Parole dure, forse indirizzate a Spalletti e alla dirigenza nerazzurra che hanno preferito puntare più sui nuovi arrivi Politano e Keita che sull’ex laziale. Non che a Spalletti dispiaccia questo “squillo” di Candreva ma sicuramente lo metterà difronte a scelte difficili in vista delle prossime gare di campionato e Champions.