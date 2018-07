La voce che scuote il calciomercato italiano: “Sarebbe il colpo del secolo”

Ronaldo alla Juventus, fantascienza o realtà?

Ronaldo alla Juventus? Fantascienza o c’è una possibilità infinitesimale? L’argomento è al centro di molti quotidiani in edicola oggi. Il Corriere della Sera, ad esempio, spiega che ci sarebbe un indizio: “La chiacchierata dell’ad juventino Beppe Marotta con Jorge Mendes, agente e amico di Cristiano Ronaldo”. Solo una chiacchierata di mercato, un sondaggio, come se ne fanno decine nel corso del mercato, o qualcosa di più?

Ci sarebbe un secondo indizio. Un indizio che ha un nome e un cognome: Paolo Dybala. L’argentino, reduce da un mondiale anonimo, vorrebbe cambiare aria e lo avrebbe detto a Marotta. A questo punto, con l’uscita della “Joya”, pensare a Cristiano in ottica Juve diventerebbe molto più semplice.

Ma c’è di più, un terzo indizio pronto a unirsi agli altri e a diventare una definitiva prova: Gonzalo Higuain è ormai un promesso sposo del Chelsea. Non appena la squadra del magnate russo Abramovich potrà annunciare Sarri, suo mentore al Napoli, partirà l’assalto blues al Pipita. Con il ricavato delle cessioni ultra-milionarie di Dybala e Higuain, Marotta potrebbe tentare il definitivo assalto al fuoriclasse portoghese. Questo è ciò che scrive oggi il Corriere della Sera. E non è finita qui.

In Spagna sono sicuri: il futuro di Cristiano sarà alla Juve

A Madrid, un tifoso del Real questa mattina si è svegliato e ha trovato su Marca, il quotidiano sportivo iberico più letto, questa prima pagina: “La Juve va en serio por Ronaldo”. Una frase che non ha nemmeno bisogno di essere tradotta. Il senso, infatti, è chiarissimo: la Juventus sta trattando CR7. E la cosa, per certi versi più assurda, è che l’accordo con il calciatore è stato trovato.

Come riporta, infatti, l’edizione online di Marca, il presidente juventino Andrea Agnelli ha contattato Cristiano diverse volte e la sintonia, tra i due, è totale. Il portoghese percepirebbe, qualora il trasferimento si concretizzasse, 120 milioni di euro in 4 anni, praticamente 30 milioni di euro a stagione. Una cifra folle, che non sarebbe tale se si pensasse a quanto spazio salariale, per usare un termine caro agli appassionati di NBA, la Juventus libererebbe con le cessioni di Dybala e Higuain. Inoltre, Cristiano avrebbe già trovato casa: magavilla in collina con tre piscine. Adesso, trovato l’accordo con il calciatore, alla società bianconera non resta che trovare l’accordo con il Real Madrid. CR7 ha una clausola di 1 miliardo di euro, illogico pensare che il club madrileno possa richiedere una cifra simile. La sensazione però è che le due squadre possano accordarsi per una cifra intorno ai 150 milioni di euro. Infine, ci sarebbero le parole di Cristiano, che sarebbe entusiasta di provare questa nuova avventura e che sarebbe, inoltre, entusiasta della possibilità di vincere la Champions con tre club diversi. Se qualche rigo fa pensavate che fosse calciomercato, adesso siamo certi che non la penserete più così.