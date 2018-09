La Sampdoria fa paura all’Inter: Spalletti prepara la gara perfetta

Dopo le vittorie su Napoli e Chievo, i blucerchiati fermano anche la Fiorentina e avvisano i nerazzurri.

E’ una Sampdoria che non si ferma più: 7 punti nelle ultime tre partite e quarto posto. Blucerchiati che iniziano a far paura soprattutto a Spalletti e i nerazzurri. L’Inter, infatti, sabato è atteso dalla delicata sfida di Marassi contro gli uomini di Giampaolo che due settimane fa hanno asfaltato il Napoli 3-0. Senza contare la goleada contro il Chievo e l’ottimo pareggio con la Fiorentina.

La Sampdoria gioca bene e si vede e non punta all’individualità dei singoli ma al gioco di squadra. Con Quagliarella, leader indiscusso, la difesa nerazzurra dovrà fare i conti anche con le incursioni e i colpi di genio di Defrel, rinato dopo la partentesi alla Roma e già capocannoniere con 4 reti. Per non parlare di Caprari che da titolare e non si fa trovare sempre pronto quando tocca a lui. Se l’attacco concretizza tanto tanto da essere uno dei migliori attacchi della serie A, la difesa non è da me. Solo due gol subiti e grande solidità da parte di Tonelli, Andersen e compagni.

Spalletti dovrà studiare bene gli avversari ed evitare errori o cali di concentrazione visti sia col Parma che col Tottenham. Ci vorrà lo spirito giusto e l’atteggiamento migliore per superare la corazzata blucerchiata.