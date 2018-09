La Repubblica | Baresi: “Quanto accaduto all’Inter un’assurdità”

La Repubblica | Baresi commenta il ritorno dell’Inter in Champions League

Beppe Baresi, ex difensore nerazzurro oltre che ex allenatore in seconda, ha voluto rilasciare sulle pagine de La Repubblica, i suoi commenti in merito al ritorno dell’Inter in Champions dopo sei anni. E lui sedeva proprio sulla panchina nerazzurra nell’occasione di quell’ultimo match di Champions. L’allenatore all’epoca era Claudio Ranieri, e l’Inter fu eliminata agli ottavi dal Marsiglia. Una gara che sembra lontana una vita, come ha voluto sottolineare l’ex difensore. “Sembra passata una vita da quella partita. Eravamo vicini ai supplementari, poi su un rinvio del portiere ci fu una palla spizzata all’indietro, passò tra Lucio e Samuel, prendemmo gol… Ma è passato troppo tempo.”

Blackout

Da li in poi nessuno si sarebbe immaginato che l’Inter sarebbe rimasta fuori dalla Champions League per un periodo di sei anni. Se qualcuno avesse prospettato un’ipotesi simile sarebbe apparsa un’assurdità, ed invece è proprio ciò che è accaduto. Tuttavia Baresi non perde speranza per il futuro di questa squadra, anche se l’inizio della stagione non è stato dei migliori. “Che l’Inter rimanesse lontana dalla Champions per oltre sei anni sembrava un’assurdità, invece è accaduto. Ora siamo tornati, e per rimanerci. E abbiamo una rosa competitiva che Spalletti saprà gestire, anche se per ora non siamo partiti benissimo. Ho fiducia“.