La squadra femminile batte 2-0 il Cittadella

La squadra femminile dell’Inter vince la sua prima storica gara di campionato e lascia un segno indelebile. Le nerazzurre sbloccano la situazione nel corso della prima frazione di gioco al minuto 40′ grazie a Costi. Nel secondo tempo, le giocatrici interiste trovano il raddoppio. Brustia crossa basso da destra e Casarotto, difensore del Cittadella, gonfia la rete difesa dal suo compagno di squadra.

La gara continua ad essere nelle mani della formazione milanese che, nei minuti successivi va più volte vicino al terzo gol. Il match si chiude sul risultato di 2-0 per l’Inter, la quale si gode il successo ottenuto dalle professioniste alla loro prima uscita. Baresi e compagne hanno messo in mostra il loro talento. Ora sta alle ragazze stesse lavorare su questa gara, su questa base per ottenere risultati importanti e soddisfacenti in futuro.