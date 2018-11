La moglie di Borja: “Speriamo in un regalo della Fiorentina. Milano e Firenze hanno una cosa in comune…”

La moglie di Borja Valero: “Speriamo che la Fiorentina faccia un regalo all’Inter domani”

“Speriamo che la Fiorentina ci faccia questo regalo! Devono farsi trascinare dai tifosi, che sono sicura daranno spettacolo”. A parlare è Rocio Rodriguez Reina, moglie di Borja Valero, dalle colonne del Corriere Fiorentino, in previsione della sfida di domani tra i viola e la Juventus. “L’ambiente al Franchi per quella partita è unico. E’ una delle partite pe le quali per uno straniero vale la pena venire in Italia. Il derby Inter-Milan, non Milan-Inter mi raccomando, è uno dei derby del mondo. L’anno scorso è stato pazzesco. Come quel Fiorentina-Juve”. Il riferimento è al successo per 4-2 dei toscani datato 20 ottobre 2013.

“Io e Borja abbiamo sempre nostalgia. Abbiamo lasciato tanti amici lì e ci mancano tanto. A Milano va benissimo, ma Firenze è più bella. In comune c’è la rivalità con la Juve. Ce ne siamo accorti subito ma soprattutto se ne sono accorti Alvaro e Lucia (i figli, ndr). Quando hanno sentito che anche qua parlavano male dei bianconeri si sono sentiti a casa“.