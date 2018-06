La Juventus prova il colpo milionario: offerta choc per…

Juve prova tenta il calciatore

La Juventus è pronta a sferrare il colpo decisivo per Anthony Martial. Il calciatore del Manchester United piace molto alla dirigenza bianconera che avrebbe raggiunto un accordo con gli inglesi su una base di 80 milioni di sterline. circa 90 milioni di Euro.

Il francese si è trasferito alla corte di Mourinho nel 2015 quando ancora diciannovenne lasciò il Monaco. Il calciatore accetterebbe subito la destinazione italiana per dare una svolta alla propria carriera e riprendersi anche la Nazionale.

Il pessimo rapporto con Jose Mourinho non gli ha permesso di giocare con continuità e di conseguenza non è arrivata la chiamata di Didier Deschamp per Russia 2018. Nella stagione che si è da poco conclusa, il francese ha collezionato 45 presenze, 11 gol e 9 assist. In soltanto 22 occasioni è partito dal primo minuto.

Al posto di

La collocazione tattica nello scacchiere di Max Allegri è ancora incerta. Il ruolo che predilige è quello che ricopre Mario Mandzukic sulla fascia sinistra. Tanto dipenderà anche dal modulo ma una probabile cessione del croato potrebbe semplificare le cose.

L’ex Monaco sarà utile anche da seconda punta in un 352 ma anche esterno nel 4-3-3. Con Martial e Douglas Costa, la Juve vuole costruire un attacco atomico.

FOnte foxsport