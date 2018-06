La Gazzetta sgancia la bomba sul Milan: cos’ha deciso l’Uefa

Ore frenetiche in casa rossonera

Il Milan si prepara a ricevere la sentenza dell’Uefa. Sono ore importanti in casa rossonera, con il futuro immediato del club che si deciderà, anche, con il responso tanto atteso.

Nelle prossime ore è attesa la comunicazione ufficiale. Intanto, la Fiorentina ha deciso di anticipare il ritiro. In fase di stallo per ora la trattativa per la cessione del club a Commisso. Dal suo entourage filtra molto dispiacere, perché così facendo Li impedirebbe al Milan di cambiare le prospettive societarie agli occhi della Uefa e soprattutto del Tas.

La Gds anticipa la sentenza dell’Uefa

Questo quanto riporta la rosea: “È attesa per questo pomeriggio la sentenza dell’Adjucatory Chamber della Uefa sulla presenza – o sull’esclusione – del Milan nell’edizione 2018-19 dell’Europa League. Dopo lunghi giorni di attesa e preparazione del verdetto, a Nyon sembra tutto pronto per l’annuncio.

Il club di via Aldo Rossi sarà sanzionato per il mancato rispetto del Fair play finanziario. Da quanto filtra dalla Svizzera in queste ore concitate, la squalifica dalle competizione europee potrebbe essere di 2 anni.

Il Milan, parallelamente, è sempre impegnato nella trattativa per il passaggio di proprietà (o almeno di una quota di minoranza) da Li Yonghong agli acquirenti americani (Commisso o Ricketts in primis)”.