La conferma dalla Spagna: “Accettata l’offerta per Ronaldo!”

Il colpo dell’estate

Assolutamente non si tratta di fantamercato ma Cristiano Ronaldo è prossimo a vestire la maglia della Juventus. Una notizia clamorosa che movimenta e sbalordisce il mondo calcistico.

Come riporta anche Sky SPort, la conferma arriva direttamente dalla Spagna in cui una tv spagnola avrebbe chiarito anche le cifre dell’accordo. Il fuoriclasse portoghese giungerebbe a Vinovo per 100 milioni di Euro con in mano un contratto monstre da 30 milioni a stagione per ben quattro anni.

Sforzo economico

La notizia era nell’aria e si trattava semplicemente di una suggestione estiva. Eppure secondo Marca, quotidiano molto vicino al Real Madrid, i Blancos stavano già trattando la cessione del fuoriclasse portoghese, il quale dopo la terza Champions di fila aveva pronunciato parole d’ addio.

La Juventus porterà a termine un vero e proprio colpo di mercato in cui ballano cifre esorbitanti. Tutti soldi che rientrano dal merchandising e che verrebbero investiti soltanto per far gioire i propri tifosi. Un contratto quadriennale da ben 120 milioni di Euro.

FOnte Sky