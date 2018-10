(Inter News) Beppe Severgnini interista a tutto tondo

(Inter News) In questa epoca dominata dagli interessi e dalle fake, essere coerenti con sé stessi e con i propri valori diventa sempre più difficile. Quando si trova qualcuno che in nome della coerenza decide di non scendere a compromessi quasi viene da sorridere pensando a quanti avrebbero fatto scelte diverse.

Un’esempio di questo principio è venuto oggi da un principe del giornalismo italiano, Beppe Severgnini, penna di punta del Corriere della Sera, scrittore raffinato, e, dulcis in fundo interista in servizio permanente effettivo.

I suoi 4 libri sugli interismi non possono mancare nella biblioteca di ogni tifoso nerazzurro che si rispetti.

In quei volumetti Severgnini dipinge con delle vere pennellate artistiche cosa vuol dire essere interisti. Spiega la diversità dell’interismo da tutti gli altri modi di vivere il calcio. Descrive, sublimandole, le vittorie più belle e le sconfitte più dolorose.E non è raro leggere di Inter anche nella sua rubrica Italians sul Corsera.

Ha rifiutato la Gazzetta

Oggi Beppe è stato ospite di Sky Sport 24 dove ha raccontato un episodio fino ad oggi sconosciuto ai più. Nel 2004 gli era stata offerta la direzione della Gazzetta dello Sport ma lui la rifiutò. Questo la sua spiegazione odierna “Sono talmente interista che non sarei un bravo giornalista. Un bravo giornalista sportivo la passione la tiene nel cuore. Ho accompagnato l’Inter dal disastro al trionfo, dal 2002 al 2010. Non era giusto e non avevo i titoli giusto, in più un titolo Juventus facci sognare era al di là delle mie possibilità”.

Poi Severgnini ha parlato brevemente della situazione attuale dell’Inter: “L’Inter di adesso mi piace perché ha coraggio, anche quando le cose non vanno tanto bene, A Barcellona è mancato un pochino di coraggio e Spalletti lo ha colto subito.”

