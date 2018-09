La biografia di Totti scatena il putiferio: il dirigente verso le dimissioni

Clima teso in casa Roma, non solo per i risultati che non arrivano, la biografia di Totti potrebbe portare a clamorose dimissioni

Non solo in campo, la Roma deve affrontare un problema anche al di fuori del terreno di gioco, con Francesco Totti protagonista. Domani sera al Colosseo verrà presentata la sua biografia. E’ proprio il libro in dell’ex bandiera e capitano della Roma ad aver creato una situazione che potrebbe avere un clamoroso epilogo.

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nella sua biografia l’ex numero dieci giallorosso avrebbe scritto che Franco Baldini, dirigente del club giallorosso, d’accordo con la società, avrebbe spinto Totti al ritiro dal calcio giocato.

Baldini verso le dimissioni

Franco Baldini, attualmente inserito nel comitato esecutivo della Roma, sarebbe vicino alle dimissioni, dopo quanto uscito nelle ultime ore. Il presidente giallorosso James Pallotta, intervistato da ‘Il Tempo’, ha commentato la vicenda.

Ecco le sue parole: “Dimissioni Baldini? A me non lo ha mai detto. Se volesse farlo, sarei pronto a respingere le sue dimissioni”. Clima teso in casa Roma, con i grandi problemi della squadra di Di Francesco e, ora, con le possibili dimissioni di Baldini.