La Bild massacra Cristiano Ronaldo: “Cose del genere succedono all’asilo”

La Bild ironizza sul comportamento di Cristiano Ronaldo

La Bild attacca Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione di Valencia, la prima in Champions League della carriera del portoghese. Inoltre ha ironizzato sulla reazione del numero 7 della Juventus dopo la decisione dell’arbitro, appunto il tedesco Felix Brych. “Tirare i capelli e piangere fino a quando non si viene allontanati. Di solito cose così succedono all’asilo. Siamo arrivati a tanto anche in Champions League. Il bilancio di Cristiano Ronaldo nella sua prima partita europea con la Juventus è impietoso: 17 palloni toccati, due tiri in porta e una crisi di nervi”.

Parole molto dure, che potrebbero nascondere la preoccupazione per la carriera di Brych, già reduce da un Mondiale negativo con una sola partita diretta. Quella vinta 2-1 dalla Svizzera sulla Serbia tra le proteste degli sconfitti per un rigore non assegnato e per il mancato utilizzo del Var. A Valencia l’arbitro si è fidato dell’indicazione dell’addizionale Fritz. Quest’ultimo ha confermato per quattro volte di fronte ad altrettante domande di Brych che la reazione di Ronaldo su Murillo era da espulsione.