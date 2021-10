Verso Lazio-Inter: l'arma di Sarri è il Sergente, ma dietro si balla

Finita la pausa per le nazionali, l’Inter torna in campo.

Domani alle 20.45 l’ostica sfida alla Lazio di Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, squalificato, e con ancora alcuni dubbi di formazione, specie sulla destra dove Marusic è più di un’insidia per Lazzari. Simone Inzaghi deve valutare le condizioni dei sudamericani, appena rientrati a Milano, Lautaro, Correa, Vidal e Sanchez (qui le ultime).

Sarri fa del 4-3-3 il suo dogma. Oltre al recuperato Immobile, sempre minaccioso in profondità, il nome da cerchiare in rosso è quello di Milinkovic Savic. Il Sergente ha spesso fatto male all’Inter, e con i suoi inserimenti da torre in area di rigore è l’autentico piano B del tecnico toscano, così come lo era per Inzaghi. Anche sulle punizioni è diventato un fattore. Attenzione anche al brio di Felipe Anderson: il brasiliano è una scheggia impazzita quando è in giornata, e Bastoni – ma anche Perisic – possono soffrire il suo funambolismo.

La Lazio è tuttavia da registrare in difesa. Patric e Luiz Felipe non rappresentano un incubo né per Edin Dzeko né per chi si troverà ad affiancarlo. Con Lautaro in campo i nerazzurri potranno sfruttare l’incisività del Toro nello stretto, altrimenti occhio alle seconde palle con gli inserimenti di Calhanoglu alle spalle di Lucas Leiva. A sinistra giocherà Hysaj: anche lì può avere le sue chances uno tra Darmian (favorito) e Dumfries, in grado di spaccare il match nel corso della ripresa. Inzaghi, da ex, lo sa.

Dopo una partenza a razzo, la squadra di Sarri sembra essere salita sull’altalena. Nelle ultime gare, negativi i pareggi con Cagliari (2-2 in casa) e Torino (1-1 in Piemonte); pessime le sconfitte con Milan (0-2) e soprattutto Bologna (0-3). L’unica gioia, piuttosto grande, dell’ultimo mese è rappresentata dal successo per 3-2 nel derby. La costante, comunque, è la fragilità difensiva. Con Acerbi in campo, per giunta.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi