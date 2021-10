Inter news: le tre carte di Andreazzoli contro Inzaghi

Inter news: nerazzurri di scena ad Empoli, scopriamo l’analisi tattica del match.

L’Empoli di Andreazzoli si sta guadagnando un certo valore in questa Serie A, grazie ad un gioco palla a terra molto pulito e giovani promesse da valorizzare con un calcio assai propositivo. Andreazzoli ha impostato la squadra col 4-3-1-2, proseguendo il lavoro svolto in Serie B da Alessio Dionisi. L’idea di calcio è offensiva e cerca molte combinazioni soprattutto corte tra i centrocampisti e i terzini, chiamati spesso a salire, aiutare nell’impostazione e andare sul fondo. La fascia più usata è nettamente quella destra, dove si distingue Petar Stojanovic. Dimarco avrà di fronte un cliente tosto, e probabilmente sottovalutato.

L’Empoli con 18 gol subiti ha la quinta peggior difesa dell’intero campionato. Nonostante gli sforzi del portiere Guglielmo Vicario, terzo in Serie A per parate con 30 totali. Meglio in attacco: è sesta in Serie A per tiri tentati. Il timing in cui segna di più sono i primi 15 minuti: 5 su 14 i gol all’attivo. Il gioco punta molto su fasce e cross: gli uomini di Andreazzoli sono sesti per cross utili e primi per quelli sbagliati, in totale primi per cross a gara con ben 22.

Uno dei talenti che che si sta maggiormente mettendo in mostra nell’Empoli è Samuele Ricci, regista classe 2001. Primo per passaggi medi e km percorsi (in questo undicesimo in tutto il campionato), terzo in A per falli subiti. Il trequartista è Nedim Bajrami, forse il giocatore più talentuoso nonostante qualche panchina di troppo, abile a svariare sugli esterni per cercare spazi, secondo in gol e assist della squadra, principale responsabile di trovare soluzioni negli ultimi metri (primo per passaggi chiave e occasioni da gol). Oggi tornerà titolare in un modulo a due trequartisti, leggermente più coperto. Andrea Pinamonti è l’altro pericolo: pur non essendo titolare fisso è il miglior marcatore stagionale con 3 reti e l’ottavo giocatore di tutta la Serie A per tiri totali (qui il nostro focus sul giovane di proprietà dell'Inter).

Tra i punti deboli degli azzurri sicuramente l’eccessivo “narcisismo”: di frequente la ricerca della manovra elaborata ed esteticamente bella porta i giocatori a scegliere giocate poco concrete e che permettono agli avversari, in alcuni di casi, di ricompattarsi meglio indietro e rendere vani i tentativi di inserimento delle punte. Altro punto debole è sicuramente la transizione negativa: in caso di palla persa i giocatori dell’Empoli si gettano subito sul contropressing e fanno densità intorno al portatore di palla avversario. Se saltati, la squadra risulta scoperta ed si espone ad inferiorità numerica. Fondamentale sarà Sanchez, ma anche Calhanoglu, giocatori in grado di superare agilmente i propri avversari.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vecino, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, Lautaro.