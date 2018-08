Kovac, messaggio al Real Madrid: l’obiettivo dei blancos titolare nel trionfo bavarese

Il Real Madrid a caccia di un colpo di mercato, il tecnico mette subito le cose in chiaro

In casa Real Madrid tiene banco il futuro di Luka Modric. Il giocatore croato ha deciso di mettere fine al suo ciclo vincente con i blancos. Modric ha scelto l’Inter per il suo futuro, vuole una nuova esperienza con la maglia nerazzurra.

Il Real Madrid, che al momento non apre alla cessione del centrocampista, sta seguendo da vicino il possibile sostituto. L’obiettivo numero uno è Thiago Alcantara del Bayern Monaco.

Titolare nel Bayern Monaco

Negli ultimi giorni sono rimbalzate voci di mercato dalla Spagna sul presunto accordo tra Thiago Alcantara e il Real Madrid. Niko Kovac, nuovo tecnico del Bayern Monaco, ha messo subito le cose in chiaro questa sera.

Nella finale della Supercoppa di Germania, l’allenatore dei bavaresi ha schierato Thiago Alcantara dal primo minuto. Il centrocampista ex Barcellona ha guidato il centrocampo del Bayern Monaco.

Netta vittoria dei bavaresi contro l’Eintracht Francoforte (ex squadra di Kovac, ndr), che vincono 5-0 alzando al cielo l’ennesimo trofeo. Thiago Alcantara ha realizzato la quinta rete del Bayern Monaco. Un segnale che il giocatore sarà protagonista in Germania? Il mercato è ancora lungo, perchè in Germania e Spagna terminerà il 31 agosto.

Non solo Thiago Alcantara, il Real Madrid segue anche Milinkovic-Savic della Lazio. La valutazione del giocatore serbo supera i 100 milioni di euro. Altro giocatore sul taccuino della dirigenza spagnola è Eriksen del Tottenham. Molto difficile arrivare al centrocampista danese, con il mercato inglese concluso e col Tottenham che in questa sessione di mercato non ha effettuato operazioni nè in entrata nè in uscita.