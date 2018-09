Kevin Cauet a difesa di Nainggolan: l’accusa ai nemici extra-campo

A difesa di Radja Nainggolan. Kevin Cauet, figlio di Benoit ex Inter, si schiera con il belga e condanna i benpensanti per le accuse dopo le notti brave nei locali.

Si sono sprecati i commenti contro Radja Nainggolan dopo le notti brave che lo hanno visto protagonista in discoteca nel corso di queste ultime settimane. Si sono sollevati dubbi e perplessità sulla professionalità del centrocampista belga. Ma in tanti si sono schierati, nel contempo, dalla sua parte. Tra questi Kevin Cauet, figlio dell’indimenticato Benoit, ex centrocampista dell’Inter.

Kevin Cauet difende Nainggolan e accusa i detrattori: “Facile fare show parlando delle discoteche”.

Dagli studi di Sportitalia, Kevin Cauet difende a spada tratta Radja Nainggolan dagli eccessi extra-campo e lancia risposte piccate ai detrattori e al sistema informativo: “Nainggolan non si discute. È facile fare spettacolo parlando delle sue serate in discoteca, omettendo, però, che non avrebbe dovuto giocare il giorno dopo, che si era allenato correttamente e che sarebbe rientrato di lì a poco. In questo modo ne esce un’informazione solamente parziale e non completa”.