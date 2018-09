Loading...

Keita intervistato da Sky Sport

L’attaccante nerazzurro, Keita Balde Diao, è stato intervistato da Sky Sport 24. L’esterno senegalese dell’Inter ha le idee molo chiare, ed è molto sicuro dei propri mezzi.

Le parole di Keita

“Ho già segnato al Parma, giocavamo da loro, in porta c’era Mirante, l’ho dribblato ed ho segnato. Provo a sfruttare al massimo le mie qualità. Se posso diventare un attaccante da 15-20 gol stagionali? Penso di sì, posseggo queste doti e ho anche le occasioni per farlo. Abbiamo un grande gruppo, bravissimi ragazzi, è un piacere essere qui. La nostra è una squadra forte con tanti volti nuovi, per questo dobbiamo imparare a capirci ma siamo una squadra forte. L’Inter è un punto di arrivo. Voglio che il mio nome venga ricordato dai tifosi. Desidero fare parte di questa grandissima società”.

Nella sua annata migliore, la stagione 16/17, con la maglia della Lazio, ha messo a segno 16 gol in 31 presenze. Allora giocava nel 3-5-1-1, a supporto della prima punta, ruolo occupato ora da Luis Alberto.

Fonte: Sky Sport 24