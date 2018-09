Keita pronto a “volare” con Senegal e Inter: il messaggio su Instagram

Keita è molto attivo sui social e si mostra concentrato e felice con la famiglia

In casa Inter non c’è solo l’esclusione di Gagliardini dalla lista Champions a tener banco. Occhi puntati anche sugli impegni con le rispettive Nazionali degli undici nerazzurri convocati. Se Icardi cerca di ritrovare la forma migliore e il trio croato Perisic, Brozovic e Vrsaljko di far bene con la Croazia, Keita è più carico che mai. Buona la sua prestazione contro il Bologna nonostante sia mancato l’appuntamento con il gol. Ora, però, la priorità è il suo Senegal che se la vedrà contro il Madagascar domenica 9 settembre.

Tramite il proprio profilo Instagram, il neo acquisto nerazzurro ha postato una foto in primo piano con la maglia del Senegal intitolata “Mood”. Keita vuol far bene in Nazionale anche per mandare un chiaro segnale a Spalletti in vista delle prossime gare di campionato e in Champions. Con Icardi non al meglio della condizione fisica, potrebbe essere proprio l’ex giocatore di Lazio e Monaco ad animare l’attacco nerazzurro. I suoi gol, come ai tempi della Lazio, sono attesi dalla tifoseria nerazzurra. Il giocatore sta bene e lo dimostra anche come appare sui social, sorridente e carico con la propria famiglia.