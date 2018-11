Keita per ora non ha convinto: ecco qual è la situazione in vista di giugno (CdS)

CdS – Keita fin qui deludente, ma Spalletti gli offre un’altra chance

Con ogni probabilità, domani Spalletti rilancerà Keita Baldé, un po’ per far rifiatare Perisic, ma soprattutto per offrire un’altra chance al senegalese. L’ex Lazio, fin qui, ha certamente offerto un contributo inferiore alle attese, come sottolinea il Corriere dello Sport. Keita è stato l’ultimo arrivo all’Inter in ordine di tempo, quest’estate. Colpo a sorpresa, Ferragosto incipiente mentre tutti erano concentrati su Modric: il momento giusto per il ds Ausilio di piazzare l’allungo finale verso l’attaccante, arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Ecco, quei 34 milioni che andrebbero nelle casse del Monaco nel caso l’Inter si convincesse a tenere il senegalese ora sembrano troppi. Pensieri e scelte da rimandare, quella per Keita non è una bocciatura anticipata. Ma del giocatore visto ai tempi della Lazio, per il momento non c’è traccia.