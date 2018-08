Keita è un giocatore dell’Inter! Ecco come cambia la squadra con lui

Keita all’Inter: ecco le soluzioni tattiche a disposizione di Spalletti con l’arrivo del senegalese

Keita è, da oggi, ufficialmente un giocatore dell’Inter, e verrebbe da dire con un anno di ritardo, visto che Ausilio provò a piazzare questo colpo già un’estate fa. All’epoca però le alte pretese di Lotito spinsero l’Inter a desistere, con il giocatore che finì poi al Monaco.

Oggi Keita veste la maglia nerazzurra, e Spalletti, che lo ha fortemente voluto, ha a disposizione un vero e proprio jolly.

Le varianti con Keita: 4-2-3-1

Il tecnico nella conferenza stampa che apriva il pre-campionato aveva parlato della necessità di avere a disposizione due nuovi esterni d’attacco. Detto fatto è stato accontentato da Ausilio, che ha portato a Milano prima Politano, poi lo stesso Keita. Facile immaginare che l’ex Lazio possa inserirsi alla perfezione nel 4-2-3-1 disegnato da Spalletti. Il giocatore ha spesso giocato esterno sinistro, ma spesso è stato impiegato anche sulla destra. E’ probabile che Spalletti lo impieghi proprio sulla destra, vista l’esigenza di poter disporre di un esterno che giochi a piede invertito in quwlla posizione così da poter rientrare e tirare.

A sinistra Keita potrebbe essere l’alternativa a Perisic, pronto a subentrare per spaccare le partite con la sua imprevedibilità. E’ possibile vederlo in quella posizione anche dal primo minuto, così da far rifiatare il croato. L’arrivo dell’attaccante inoltre potrebbe creare quella sana competizione sulla trequarti che spingerebbe tutti a rendere sempre al meglio. Questo perché, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso, ora ci sono alternative nel caso qualcuno non appaia in piena forma.

L’alternativa: 3-4-1-2

Spalletti a Roma ha schierato molto spesso la squadra con questa disposizione, e da quanto visto in questo pre-campionato a Milano potrebbe fare lo stesso. L’impressione è che dietro si vedrà spesso uno schieramento a 3, con Skriniar e De Vrij più uno tra Miranda e D’Ambrosio. Da capire se sulla fascia sinistra con questo schema agirà Perisic o Asamoh (spesso schierato nei due di centrocampo finora).

A destra Vrsaljko si contenderà il posto con Candreva, qualora dovesse restare. Brozovic sarà il regista pronto a dettare i tempi a centrocampo, mentre per quanto riguarda il partner è più corretto attendere la fine del mercato. Davanti Nainggolan agirà dietro le due punte. A contendersi il posto affianco ad Icardi ci saranno Lautaro Martinez e proprio Keita.

Questa sembra essere la posizione in cui il senegalese può rendere meglio. Con la maglia della Lazio esplose proprio da seconda punta, quando Inzaghi lo lasciava libero di svariare su tutto il fronte offensivo. In quel ruolo ha segnato 16 reti in 30 partite. E fu proprio quella la stagione in cui Keita ha stregato Spalletti. Segno che forse, nelle idee del tecnico, l’intenzione di vederlo lì è più che una suggestione.