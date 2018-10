Keita e Borja Valero ironizzano sulla sconfitta della Lazio sui social

L’ex Lazio ha postato una foto su Instagram con tanto di +3 dopo Lazio-Inter. Borja Valero ironizza su Parolo

Ieri sera l’Inter ha vinto nettamente contro la Lazio per 3 a 0 all’Olimpico raggiungendo così il Napoli al secondo posto. Ora solo 6 punti dividono i nerazzurri dalla capolista Juventus. Una gara che era una vero e proprio esame di maturità per gli uomini di Spalletti dopo la sconfitta in Champions League. Lo scorso anno l’Inter vinse all’ultima giornata contro i biancocelesti aggiudicandosi il pass per la Champions proprio a discapito della Lazio.

Tanti erano gli ex della Lazio ora nelle fila dell’Inter. Da Candreva a Keita fino al più chiacchierato De Vrij. Proprio quest’ultimo non è stato schierato da Spalletti, una scelta per la tranquillità del difensore dopo l’episodio dello scorso anno e il successivo trasferimento all’Inter. Dopo la vittoria nerazzurra alcuni giocatori hanno ironizzato sulla Lazio. Prima Keita, uno degli ex, ha postato una foto su Instagram con il +3 che sta a significare il sorpasso sulla Lazio in classifica. Poi ci ha pensato Borja Valero con una foto, con tanto si smile ironica, che lo ritrae in uno scontro con Parolo, con il centrocampista biancoceleste che cerca di strattonarlo. Post ironici che vanno a sottolineare la vittoria nerazzurra.