Keita: “Importante la vittoria. Sui miei errori sotto porta dico che…”

Keita parla a Sport Mediaset della gara di ieri tra Bologna ed Inter

Prima da titolare per Keita Balde Diao ieri pomeriggio nella gara che ha visto l’Inter imporsi per 3 a 0 in casa del Bologna di Pippo Inzaghi. La scelta di Spalletti di puntare sul senegalese dal primo minuto è stata influenzata senza dubbio dall’infortunio del capitano Icardi durante il riscaldamento, e dalle condizioni non ottimali di Lautaro Martinez. Il ruolo da prima punta non sembra essere quello più congeniale all’ex Lazio, che ieri ha dato il suo meglio nelle occasioni in cui veniva spostato sulla fascia. In quelle circostanze esprimeva le sue migliori qualità. ossia la velocità e l’attitudine a saltare l’uomo. Keita ha avuto inoltre diverse due occasioni per andare a segno, due delle quali davvero evidenti.Il gol non è arrivato alla prima da titolare, ma i giocatore ha fatto trasparire di avere grande voglia e determinazione. E questo si desume anche dalle parole rilasciate oggi a Sport Mediaset.

Le parole di Keita

“Il Bologna ha fatto una gara molto difensiva. Erano tantissimi dietro la linea del pallone. Noi sapevamo che era importante sbloccarla, perché gli avversari si sarebbero aperti. Sapevamo che sbloccandola avremmo segnato altre reti, anche perché è cresciuta la fiducia. Avrei potuto segnare ne secondo tempo, ma mi sono posizionato male con il corpo. Non è importante il mio gol, la cosa importante è la squadra e la vittoria che abbiamo raggiunto. I gol arriveranno.”