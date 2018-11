(Mercato Inter) Karamoh, futuro tutto da scrivere

(Mercato Inter) A Yann Karamoh erano bastati pochi spezzoni di partita lo scorso anno per far innamorare il pubblico di San Siro. La velocità e l’imprevedibilità del ragazzino avevano fatto dimenticare altre lacune, assolutamente normali per un giovane della sua età.

Poi nel mercato estivo la lunga litania fatta di “vado, no, non vado, resto”. Fino agli ultimissimi momenti di contrattazioni, quando fu definito il suo passaggio in prestito secco al Bordeaux. In terra di Gironda, Karamoh sta iniziando a togliersi le prime soddisfazioni. Minutaggi sempre più soddisfacenti in Ligue 1 ed in Eurpoa League e due gol di buona fattura in questo scorcio di stagione.

Lo staff tecnico nerazzurro lo segue ovviamente con occhio estremamente attento per valutare se i miglioramenti siano tali da consigliare un rientro alla base.D’altro canto gli estimatori non mancano. Oltremanica Karamoh sta solleticando diversi appetiti, in particolare quello dell’Arsenal di Emery e quello del West Ham.

La seconda parte di stagione sarà dunque decisiva per il futuro di Karamoh. Anche perchè il suo prezzo di acquisto dal Caen di 6 milioni si è ampiamente rivalutato in questi due anni. Nessuno si meraviglierebbe se l’Inter decidesse di mettersi al tavolo delle trattative solo in presenza di offerte minime di 20 milioni di euro. In quel caso la plusvalenza da realizzare potrebbe anche convincere il club nerazzurro a privarsi del giocatore.