Karamoh regala spettacolo contro il PSG e vince l’MVP (VIDEO)

Karamoh uomo partita

Il giovane attaccante francese di proprietà dell’Inter, Yann Karamoh, ha letteramente rubato la scena al tridente delle meraviglie del PSG, composto da Neymar, Mbappè e Cavani. L’esterno ha infatti vinto il premio di migliore in campo, fornendo un assist strepitoso a Jimmy Briand per il gol del pareggio. L’ex numero 7 nerazzurro, in prestito al Bordeaux, sta disputando una stagione memorabile con la maglia dei Girondini, a giugno, quando farà ritorno all’Inter, potrebbe essere già considerato pronto per vivere un’annata da protagonista.

Félicitations à Yann #Karamoh élu joueur du match ce soir pic.twitter.com/cveWBVVHlS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 2, 2018

Leggi anche: (ID) Mauro Milanese: “San Siro per un calciatore è come il Colosseo per un gladiatore”

Lo splendido assist

🎥 Les buts bordelais de #FCGBPSG sont à consommer sans modération pic.twitter.com/eXOnH0clfl — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 3, 2018