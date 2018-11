(Mercato Inter) Karamoh come Coutinho? Impossibile, ecco perchè

Mercato Inter: Parla Karamoh

(Mercato Inter) Si avvicina la finestra invernale di mercato e si torna a parlare di Karamoh. Niente che lasci presagire un suo ritorno immediato ma nel prossimo mercato estivo il giocatore vuole rientrare a Milano.

Lo ha fatto intendere chiaramente oggi in una intervista rilasciata al quotidiano di Bordeaux SudOuest.

Karamoh si sente all’altezza di far parte dell’Inter del futuro e per rendere chiaro il suo pensiero cita un precedente importante e doloroso per l’Inter, quello di Coutinho. Yann sottolinea di essere arrivato in nerazzurro da giovanissimo, in una squadra di giocatori esperti e campioni di prima grandezza. In più l’anno scorso c’era l’obbligo di uscire dal tunnel per tornare a giocare nell’Europa che conta.

Difficile per tutti

“E’ difficile per Keita Balde, è difficile anche per Lautaro Martinez, e sono grandi giocatori”

Karamoh rivela che prima di partire per Bordeaux aveva avuto lunghi colloqui con mister Spalletti e con tutto il suo staff. Da tutti ha ricevuto assicurazioni che non lo avrebbero lasciato al proprio destino, anzi suggerendogli di andare a fare esperienza in un club dove avrebbe potuto giocare con più regolarità e che il posto nell’Inter del futuro per lui sarebbe stato sicuro .

“All’Inter mi vedono come un giocatore con un grande potenziale, come un futuro nazionale francese. Non vogliono rifare lo stesso errore fatto con Philippe Coutinho, che è stato 2-3 anni all’Inter, non ha giocato, se n’è andato ed è esploso”.

Fonte SudOuest