Karamoh: “All’Inter avevo poco spazio, ecco perché ho scelto il Bordeaux”

Bordeaux, conferenza stampa di presentazione per Yann Karamoh

Giornata di presentazione in casa Bordeaux per Yann Karamoh, arrivato in prestito dall’Inter nelle ultime ore del mercato estivo. Il transalpino ha spiegato ai cronisti presenti qual è in primo luogo la ragione della sua scelta: “Mi aspetto in primo luogo di avere spazio in campo, visto che all’Inter ne avevo poco. E anche di fare una buona stagione. Ho scelto Bordeaux perché è una squadra che guardavo molto anche quando ero al Caen; ne osservavo lo stile di gioco, è una squadra che gioca molto il pallone. E poi il fatto che sia in Europa offre la possibilità di giocare più partite”.

Karamoh, che avrà la maglia numero otto, ha parlato anche del suo stile di gioco: “Vado a istinto, sono rapido e mi piace gestire la palla e andare in profondità. E’ un gioco molto semplice, portato all’offensiva. Il mio ruolo in campo? Ne ho parlato con il tecnico, ma non ho una posizione preferita. Per me la cosa importante è scendere in campo, poi una volta lì tutto viene da sé; che tu giochi a sinistra, a destra o davanti”, le parole riportate da Girondins4ever.