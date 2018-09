Karamoh al Bordeaux: “Qui per giocare, all’Inter avevo poco spazio”

L’ivoriano è pronto per la nuova avventura nel campionato francese e non rimpiange i nerazzurri.

E’ il giorno della presentazione di Yann Karamoh al Bordeaux. Il club francese ha trovato l’accordo con il giocatore e il club nerazzurro per un prestito annuale. Dopo le voci di un suo possibile trasferimento al Saint- Etienne, il Bordeaux ha avuto la meglio nella corsa all’ivoriano che all’Inter ha trovato poco spazio. “La Ligue 1 non ha nulla da invidiare alla Premier League, alla Serie A o alla Bundesliga”, ha esordito in conferenza stampa.

“Sono qui per giocare di più e con maggiore continuità. Spero di avere più spazio, all’Inter ne avevo poco”. Nessuna frecciatina ai nerazzurri ma Karamoh ora è totalmente proiettato alla sua nuova esperienza al Bordeaux spiegando anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento. “Ho scelto di venire qui perchè seguivo la squadra anche quando giocavo nel Caen. Mi piace il loro stile di gioco e il fatto che giocherà in Europa League conta molto per me. Potrò giocare più partite e misurarmi anche in Europa”.