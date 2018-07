Juventus: tifosi inferociti sul piede di guerra contro la società

Juventus: abbonamenti alle stelle

(Juventus) Non si placa la polemica apertasi a Torino dopo il comunicato della Juventus sui nuovi prezzi degli abbonamenti allo Juventus Stadium. 595 euro per un posto in Curva Sud o Nord, più del doppio di sette anni fa, quando si spendevano 275 euro. E 2.055 euro per la Tribuna Est Centrale primo anello (2.370 per i nuovi tesserati). Dal 19 luglio scatterà la vendita libera, con la possibilità questa volta più concreta di ottenere i titoli annuali liberati dai tifosi scoraggiati dai nuovi prezzi, i più alti d’Italia e tra i più alti d’Europa.

I commenti dei tifosi sono stati aspri. “Abbonati alla guerra”, titola il Corriere di Torino per fare il rappresentare quanto sta succedendo . “Dai social, la rabbia dei tifosi bianconeri è passata sui muri della città e non solo. Nella notte tra venerdì e sabato sono apparse le prime scritte contro il club di Andrea Agnelli, alcune improntate all’ironia: “AAA Vendo rene per rinnovo abbonamento Fc Juventus”, ma anche “Strozzinaggio e repressione, uccidete la nostra passione”, il messaggio su un muro firmato dagli Ultras Juve. Il repertorio è vasto ed arriva fino alle minacce (“595 calci nel c…”), tralasciando quello becere, addirittura a sfondo antisemita“.

Le parole amare dei tifosi

Un inquilino della curva, Roberto di 41 anni di cui 33 da spettatore della sua squadra, ha scritto parole davvero suggestive, riportate dal Corsera «Vado allo stadio da una vita, il mio posto è lì. La coscienza mi dice di non rinnovare più l’abbonamento, la mia compagna, che tra qualche mese mi regalerà un figlio o una figlia, mi dice invece di non rinunciare alla mia unica valvola di sfogo. Ci ho pensato: preferisco spendere tutti quei soldi in pannolini». Roberto riesce a ridere, ma a denti strettissimi: «È ora di dare un segnale alla nostra società, a tutto c’è un limite.Panem et circenses, sì, ma fino a un certo punto. Per la Juve, nessun problema: al posto mio andrà qualcun altro. Ma noi eravamo quelli presenti anche quando siamo scesi in Serie B».

Tra gli indecisi c’è un noto tifoso juventino come il critico d’arte Luca Beatrice: «Due anni fa ero in Tribuna Ovest Laterale secondo anello, un settore che ora costa quasi 900 euro. Io e un mio amico stiamo decidendo il da farsi, anche perché al seguito avremmo pure i nostri figli… Dal punto di vista economico, la questione inizia a essere un po’ delicata, questi prezzi sono effettivamente alti. Anche considerando quanto spenderemo per la Champions e per qualche trasferta di campionato».

I grandi spettacoli, del resto, costano sempre molto: «Per me si tratterebbe di spendere circa 50 euro a partita, quello che pago andando al Regio – prosegue Luca Beatrice -. Non siamo completamente fuori dalla logica dei prezzi, anche pensando a quanto costa un grande concerto, benché io non vada a vedere Vasco Rossi ogni due settimane. A meno che i nostri soldi non servano a pagare lo stipendio di Cristiano Ronaldo, e allora se ne potrebbe parlare».



Fonti: Corriere della Sera, Corriere di Torino