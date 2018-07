Mercato Inter: La Juve guarda a Rafinha

(Mercato Inter) Mundo Deportivo riporta una notizia che, se veritiera, avrebbe davvero del clamoroso. Secondo il sito spagnolo la Juventus avrebbe messo nel mirino Rafinha, dopo il suo rientro al Barcellona a seguito del mancato riscatto da parte dell’Inter. Se così fosse, si tratterebbe della seconda possibile beffa ai danni dei nerazzurri dopo l’arrivo in bianconero di Joao Cancelo.

Probabilmente si tratta di una semplice voce, una delle mille che girano sul mercato. La Juventus pare intenzionata infatti a puntare diritto su Milinkovic Savic, il talento serbo della Lazio che quest’anno ha raggiunto prestazioni da vero top player.

Ma trattare con il presidente laziale Lotito, si sa, non è mai cosa semplice. La cifra richiesta si aggira sui cento milioni di euro e non è per niente scontato che il talento serbo resti in Italia. Si di lui infatti è fortissimo l’interesse di altri club di prima fascia europei, primi tra tutti lo United di Mourinho ed il Barcellona.

Rafinha piano B dopo Milinkovic

Ecco dunque che, in quest’ottica, Rafinha potrebbe rivelarsi il piano B della società bianconera qualora non dovesse arrivare Milinkovic Savic. Le cifre in questione sono di ben diversa entità, aggirandosi sui 40 milioni di euro. Il giocatore brasiliano, nella seconda parte di stagione in cui ha potuto giocare libero da impedimenti fisici, ha dimostrato per intero il suo valore nella stessa fascia di campo che occuperebbe il serbo.

Lo smacco per i tifosi interisti sarebbe forse ancor più violento di quello provocato dal passaggio di Cancelo alla Juventus. Rafinha infatti aveva stabilito un feeling davvero particolare con San Siro e con tutto il mondo dell’Inter. Le sue parole di attaccamento alla maglia, al clima del Meazza, all’ambiente nerazzurro in generale, ne hanno fatto uno degli idoli indiscussi della tifoseria. Vederlo in maglia bianconera sarebbe davvero un pugno in occhio per molti di loro.

Fonte: Mundo Deportivo