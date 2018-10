(Juventus News) Gravina, marcia indietro frettolosa

(Juventus News) Il candidato unico alla presidenza della FIGC Gabriele Gravina aveva sorpreso tutti un paio di giorni fa rispondendo ad una domanda sugli scudetti revocati esibiti dalla Juventus. Un problema mai risolto che continua a gravare come un macigno sul calcio italiano, periodicamente sbeffeggiato dall’estero proprio su questo argomento.

Gravina in quell’occasione aveva fatto il Ponzio Pilato: “La Federcalcio non si può mettere a contare gli scudetti di una società, non c’è un pallottoliere. Se poi qualcuno lo ha fatto, che chiedano a lui. I bianconeri sono più avanti in Italia rispetto a tutte le altre squadre, e a me non piace fermarmi a contare i titoli. La Juventus è stata diffidata, più di questo non possiamo fare: se loro continuano a dichiararne 36, non si può fare nulla. Ognuno rimane della propria idea, io non mi voglio concentrare su questioni relative al passato”.

Probabilmente qualcuno gli avrà fatto notare che queste affermazioni non erano il miglior viatico per chi si accinge a assumere la guida del calcio italiano ed a rappresentarlo nel mondo. Oggi il sito di Libero ha riportato la precisazione di Gravina.

Sono 34

“Ho fatto una distinzione tra quello che pensa un singolo e l’albo Figc, che stabilisce formalmente il numero dei titoli. La Juve ritiene di avere 36 scudetti?E’ un problema suo, sbaglia. Ne ha 34.Bisogna accettarlo e va rispettato”

“Che cos’altro si può fare per far capire alla Juve che non ne ha 36 ma 34? Non lo so. Anche io potrei dire di aver vinto uno scudetto, ma non ci crederebbe nessuno”. ” Però in un momento simile non posso preoccuparmi se qualcuno ritiene di averne 36″.

Pare di capire quindi che il futuro Presidente abbia chiaro che il problema esiste. Dire che non può preoccuparsene ora può essere anche accettabile. Ma dal giorno dopo la sua elezione sarà una responsabilità che cadrà sulle spalle Per dare un segno di rinnovamento, di trasparenza, di regole condivise da tutti, Gravina potrebbe iniziare il suo mandato proprio da qui.

Fonte: Libero.it