Juventus Ronaldo: L’indiscrezione è clamorosa, ecco cosa c’è dietro l’operazione

Juventus Ronaldo: sport e business

(Juventus Ronaldo) Quando si muovono pedine di livello eccezionale come Cristiano Ronaldo, i trasferimenti hanno sempre un risvolto che esce dall’ambito sportivo e che attiene invece più da vicino quello del business.

Non poteva essere che così anche nella voce circolata in giornata del passaggio del fuoriclasse portoghese al club torinese.

A riportare l’indiscrezione, clamorosa ma poi neanche più di tanto, è il sito Calciomercato.com. L’ipotesi che viene ventilata riguarda il possibile cambio di sponsor tecnico da parte di CR7.

Gioco di sponsor

“Cristiano Ronaldo alla Juventus? L’affare è ai limiti dell’impossibile. Ma fra le pieghe di indiscrezioni, rumors e perplessità per quello che potrebbe essere il colpo del secolo per il club bianconero e per il calcio italiano ci sono anche tanti, tantissimi, risvolti economici. Fra questi c’è anche la clamorosa possibilità di un cambio di sponsor tecnico dello stesso attaccante portoghese”.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.è risaputo che Ronaldo è legato alla Nike da un contratto a vita. “Nonostante ciò il campione del Real Madrid è stato contattato e sta trattando con Adidas. I rivali gli hanno offerto una cifra astronomica per un cambio di sponsorizzazione che rappresenterebbe una svolta epocale.”

“La stessa Adidas che è diventata dal 30 giugno 2015 il nuovo sponsor tecnico della Juventus prendendo il posto proprio di Nike. Azienda che aveva vestito il club bianconero per oltre 11 anni. E dietro all’avvicinamento di Ronaldo alla Juventus ci potrebbe essere proprio il cambio di sponsor tecnico che agevolerebbe e non di poco le trattative con il Real Madrid.”

Fonte Calciomercato.com