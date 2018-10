(Juventus News) Terremoto dopo Report, l’inchiesta prende una piega inaspettata

Juventus News: riesumare la salma di Bucci

(Juventus News) Mentre i tifosi nerazzurri gioivano per i gol di Icardi e Brozovic, ieri sera andava in onda in contemporanea la seconda trasmissione di Report sulla curva bianconera. Oggi è Report stesso che, con una diretta Facebook, annuncia le novità che faranno discutere molto.

“La Procura di Cuneo, che indaga sulla morte di Raffaello Bucci, ha disposto la riesumazione della salma: un grandissimo passo avanti per la famiglia. Ci sarà una nuova perizia e verranno sentiti nuovi testimoni”.

Questo il primo risultato che ha prodotto l’ inchiesta televisiva di Rai 3.

Durante la puntata di ieri sera è stata intervistata Graziella Bernardis, compagna del Bucci all’epoca dei fatti. La Bernardis ha parlato delle parole di del suo compagno in quella domenica incriminata. In quel derby del 2014 la curva juventina espose striscioni inneggianti la sciagura di Superga. La compagna del suicida ha ricordato come proprio lui gli avesse rivelato di come fosse possibile che quei teloni infami superassero ogni controllo della sicurezza. .