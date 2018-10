Juventus News: “Non lo fanno apposta è l’abitudine…”

(Juventus News) Ricordate le parole di Massimo Moratti dopo il celeberrimo fallo di Juliano su Ronaldo non sanzionato dall’arbitro Ceccarini? “Non lo fanno apposta, è l’abitudine…”. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, ma le storie del calcio in Italia corrono sempre sullo stesso binario. Un esempio ulteriore, casomai ce ne fosse bisogno, il rigore assegnato ieri ad Empoli dall’arbitro Calvarese a favore della Juventus. Un episodio che sta riempiendo i social di messaggi ironici e polemici.

Qualcuno, ironicamente, ha detto che quello di ieri è un rigore che si può dare (alla Juve ad Empoli) o no (all’Empoli contro la Juve). Insomma niente di nuovo sotto il sole, non c’è Var che tenga, non c’è richiesta di trasparenza che possa far cambiare le abitudini citate da Moratti. Il sito Cronache di Napoli urla la sua rabbia “Basta, ci avete rotto il calcio. Altro rigore inesistente fischiato a favore della Juve, lo scandalo continua”.

Pistocchi e Varriale contro Calvarese

Poteva mancare il pizzico di veleno di Maurizio Pistocchi? Figuriamoci. Il giornalista si è espresso a modo suo in un post di questo tenore: “Il contatto Bennacer/Dybala era fallo. Su Bennacer. Dybala va direttamente sull’uomo-il primo contatto è quello tra ginocchio dx di Dybala e ginocchio sx di Bennacer-senza mai toccare la palla, per impedirne la progressione. Un rigore è una cosa seria: giusto, Calva?”.

Ed anche Enrico Varriale, giornalista Rai, ha twittato il suo disappunto.”Corsi e ricorsi storici, Calvarese”. Il riferimento di Varriale è evidentemente a quel Cagliari-Juventus dello scorso anno quando lo stesso arbitro non fischiò un calcio di rigore solare ai sardi per un fallo di mano di Bernardeschi.