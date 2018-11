(Juventus News) Mourinho un altro incubo con le mani alle orecchie

Juventus News: Mourinho beffa tutti allo Stadium

(Juventus News) Mai pestare i calli a Josè Mourinho, mai. Giornalisti e detrattori ne hanno fatto le spese in Italia, in Inghilterra, in Spagna. In tutti i posti dove lo Special ha allenato ha lasciato sfilze di “cadaveri” tramortiti dalle sue polemiche e dalle sue gesta.

Da stasera ne sanno qualcosa anche allo Juventus Stadium, dove il suo Manchester ha bloccato le ambizioni bianconere di chiudere il discorso qualificazione fin da questo turno.

I suoi ragazzi hanno sofferto, sono andati sotto, hanno avuto quel briciolo di fortuna senza il quale le grandi imprese sono impossibili. E poi hanno piazzato l’uno-due letale che ha lasciato con un pugno di mosche i 40 mila dello Stadium.

Pubblico che non ha mancato per tutta la gara, di ricordare a Mourinho quanto fosse disprezzato da quelle parti. Per il suo passato nerazzurro ovviamente, per il Triplete, per tutto il veleno che da anni, periodicamente, gli propina quando lo fanno parlare dei suoi due anni in nerazzurro.

E’ uscito alla grande dallo Stadium Josè Mourinho. A modo suo mani alle orecchie come a dire “non vi sento, non vi sento”. Il gesto di esultanza tipico anche di Mauro Icardi che in questi anni ha rivolto più di una volta al pubblico bianconero.

Bonucci, anima candida e premurosa, si è precipitato verso di lui per fargli capire che forse non era il caso. Josè lo ha guardato, ha risposto per le rime e se ne è andato, sempre con le mani alle orecchie, rivolto alle tribune.

Una costante insomma, gli incubi dello Stadium hanno spesso le mani alle orecchie.