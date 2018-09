(Juventus News) Marotta out: paga le faide in casa bianconera su CR7?

Juventus News: Marotta estromesso

(Juventus news) Dunque Beppe Marotta lascia la Juventus, notizia che cade come un fulmine nella giornata in cui i bianconeri riaffermano il loro strapotere in campionato. Dissensi con la proprietà Agnelli, dissensi sulle ultime operazioni di mercato, crescita esponenziale della figura di Paratici all’interno dell’establishment bianconero, di questo parlano gli spifferi che escono dalla sede torinese.

Il Giornale ha commentato la vicenda con grande attenzione. Leggendo tra le righe di quanto riportato dal quotidiano, la chiave di lettura sembrerebbe avere risvolti ben diversi da un semplice avvicendamento dirigenziale. Marotta è uomo di John Elkann, fu lui a volerlo anni fa ed a portarlo a Torino dalla Samp. Ma la Juve non è (o meglio non è solo Elkann), in questo momento è soprattutto Agnelli (Andrea). E Agnelli ha sotto la sua ala protettrice la stella nascente Paratici, portato a Torino da Marotta ma da lui affrancatosi negli ultimi tempi per seguire il suo percorso professionale in maniera autonoma.

Lettura che sembra confermata dalle parole dello stesso Marotta al Corriere della Sera. “Cristiano Ronaldo non c’entra. Non c’era più sintonia con il presidente Agnelli. Sono dispiaciuto, la decisione è stata presa, ora deve essere annunciata, ma il mio nome già non compare più nella lista dei consiglieri d’amministrazione del club. Credo ci sarà Paratici al mio posto“.

Le divergenze su CR7

Eppure proprio l’acquisto di CR7 sembra essere la scintilla che ha scatenato l’incendio: “Paratici ha concesso anche interviste, evento mai accaduto prima. Così come le parole di Pavel Nedved che ha elogiato Paratici per avere intuito e concluso la trattativa di Cristiano Ronaldo. Marotta ha dovuto accettare il cambio del vento e l’atteggiamento Ma volte scorbutico di Andrea Agnelli che non è certo il prototipo della simpatia e della comunicabilità. Ma è lui il capo, è lui il presidente e dunque a lui le scelte…

Il quadro finanziario della Juventus è cambiato sensibilmente con le ultime operazioni di mercato, il debito è cresciuto in modo pesante, lo stesso Marotta non è sembrato entusiasta di alcune scelte, Andrea Agnelli ha voluto realizzare un capriccio e un sogno, quello del portoghese che porta a sofferenze di bilancio e a un probabile aumento di capitale richiesto agli azionisti “.

(Fonte Il Giornale)