Juventus news, il blitz di Paratici per bloccare il centrocampista

La Juve forte sul centrocampista

La Juventus cerca fortemente un centrocampista. Il d.s Fabio Paratici è stato avvistato in Francia, in occasione di Psg-Lione. L’osservato speciale era sicuramente Adrien Rabiot, in scadenza a gennaio. La società bianconera vuole però archiviare prima un altro colpo, formato Emre Can, in Inghilterra.

Si tratta di Aaron Ramsey, seguito anche da Milan e Inter, che ha il contratto in scadenza e non disdegnerebbe un’avventura in Italia. Secondo il Daily Mail, il club di Agnelli sarebbe molto interessato al classe ’92 e, addirittura, vorrebbe far firmare un pre-contratto al calciatore entro gennaio. Molto dipenderà dall’offerta e dalla modalità in cui verrà gestita la trattativa. Sicuramente per il gallese si scatenerà una vera e propria asta.