Juventus Napoli | Il big match della settima giornata va ai bianconeri

Juventus Napoli | Lo scontro al vertice termina con la vittoria dei bianconeri

Juventus napoli era, insieme al derby di Roma terminato con la vittoria dei giallorossi, la gara più attesa della settima giornata. A scontrarsi erano le due squadre che occupavano le prime due posizioni del campionato. A separarle prima di questo match erano 3 punti, complice la sconfitta dei partenopei subita sul campo della Sampdoria per 3 a 0. E questo big match è andato ai bianconeri, che si sono imposti per 3 a 1 sugli avversari.

Il Napoli guidato da Carlo Ancellotti si era portato in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete di Mertens. Dura solo 16 minuti però l’illusione, visto che al minuto 26 Mario Mandzukic rimette la gara in parità, dopo l’assist di Cristiano Ronaldo. Ancora il giocatore croato al 49′ va a segno, portando in vantaggio la sua squadra. Al 58′ l’episodio chiave: Mario Rui commette il suo secondo fallo da cartellino giallo e viene espulso. Il Napoli resta in 10 ma riesce a difendersi, fino al 76′. Da calcio d’angolo Cristiano Ronaldo spicca il volo in area di rigore e spizza il pallone di testa, Bonucci sotto porta raccoglie e chiude il match.

La Juventus dopo 7 gare è già a +6 dalla seconda in classifica. Mini fuga per i bianconeri quindi, finora a punteggio pieno.