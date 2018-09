Juventus, la voce Dybala al Real trova conferme: ecco quando arriverà l’offerta

Juventus che incrocio!

La Juventus potrebbe davvero cedere Paulo Dybala al Real Madrid. Trova, infatti, conferme la notizia , divulgata ieri da ” Don Balon”, secondo il quale mancherebbe poco alla formalizzazione dell’offerta. Florentino Perez sarebbe pronto a firmare un assegno da 120 milioni di Euro per il calciatore argentino. Il tutto entro gennaio, mese in cui si aprirà la seconda parte di stagione. Il tecnico Lopetegui sarà accontentato. Probabilmente, tale operazione era stata abbozzata in occasione del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni di Euro.

Intanto, gli emissari dell’ex Palermo avevano proposto il numero 10 bianconero anche al Barcellona. La società catalana ha risposto in maniera decisamente negativa poichè nè il tecnico Valverde, nè Leo Messi avrebbero puntato sulla “Joya”.

Fonte calciomercato.com