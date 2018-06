(Juventus) Juve-Milinkovic non stop, trattativa ad oltranza con la Lazio

La Juventus non molla Sergej MilinkovicSavic. Trattativa difficile, ma ancora viva.

Affare in salita ma per nulla tramontato, cosi racconta Tutto Sport in edicola oggi, la Juventus non molla il gioiellino casa Lazio.

Nonostante Claudio Lotito sia un osso duro e certamente il più spinoso negoziatore con il quale si può avere a che fare, ma Beppe Marotta e Fabio Paratici cercano e cercheranno in tutti i modi di accontentare Masimiliano Allegri, che sogna di poter schierare un centrocampo con i muscoli e la classe del serbo. In questo momento la situazione è di stallo, per tre fondamentali ragioni. Prima: la Juventus ha offerto settanta milioni alla Lazio, ritenendo congrua la cifra. ù

La Lazio rifiuta l’offerta

La Lazio ha rifiutato l’offerta, convinta di poter monetizzare addirittura il doppio dalla cessione del ventitreenne centrocampista scopero dal bravisismo Igli Tare. E questo ha, di fatto, congelato la situazione, perché la Juventus non ha rilanciato e la Lazio è rimasta ferma sulle sue posizioni. Seconda: nessun altro club si è mosso per dare l’assalto a Milinkovic.

Ne Real ne Manchester, resta alla Lazio

Né il Real Madrid, né il Manchester United, che avevano mostrato un vago interesse nei mesi scorsi, che si è assai raffreddato negli ultimi tempi, soprattutto dopo il Mondiale non scoppiettante del laziale, protagonista di una buona prestazione nella prima uscita, un po’ più opaca nella seconda e nella terza.

Allo stato attuale delle cose, quindi, se la Lazio non si mette d’accordo con la Juventus, il giocatore potrebbe anche rimanere in biancoceleste.

Terza: la Juventus deve cedere un pezzo pregiato per dare l’assalto a Milinkovic.

La Juventus vende per arrivare a Milinkovic

L’indiziato numero uno da qualche settimana ad oggi è Miralem Pjanic, finito nel cono d’interesse del Barcellona. Marotta ha chiesto ai blaugrana di partire da 80 milioni, ma anche in questo caso la trattativa si è un po’ arenata.

I catalani si guardano in giro e attendono lo scatenarsi delle trattative internazionali. In questo scenario, Milinkovic Savic è uscito allo scoperto prima di andare in vacanza.

In una luga intervista ha spiegato che per lui la Juventus è «un top club» e che sarebbe tutto sommato interessato alla prospettiva, ma anche che dovrà parlarne con Lotito e Tare.

Insomma, il serbo pare rispettoso della Lazio e consapevole che alla fine decidono loro, almeno in questa fase. Però la sua volontà almeno un poco pesa e la Juventus parte da quella per stare attaccata alla trattativa, che potrebbe essere lunghissima

Problemi in vista, si blocca l’arrivo di Golovin

Sorgono problemi, invece, sul fronte Aleksandr Golovin. La prestazioni positive al Mondiale si sono rivelate la vetrina auspicata dal Cska Mosca.

Così la quotazione del centrocampista è pian piano decollata dai 20 milioni iniziali per arrivare fino ai quasi 30 attuali.

La Juventus aveva disegnato da tempo il piano per arrivare a Golovin, mettendo al centro Marko Pjaca.

L’esterno, di rientro dal prestito allo Schalke 04, sarebbe stato venduto per 25 milioni alla Fiorentina (mantenendo comunque un diritto di riacquisto per evitare rimpianti) mettendo così da parte il “tesoretto” necessario per arrivare al russo.

Il problema è l’asta che il Cska ha scatenato, un’asta cui il club bianconero non vuole partecipare e cui invece si è iscritto il Chelsea,

club in cui il russo è di casa, tra il proprietario Roman Abramovich e la sua fidatissima plenipotenziaria Marina Granovskaia.

Le ultime indiscrezioni davano i londinesi in vantaggio, con la Juventus spettatrice sempre interessata